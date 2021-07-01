شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تفقد 45 جنيها خلال يونيو 2021 بسبب نية أمريكا رفع الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت أسعار الذهب في مصر حوالي 45 جنيها للجرام خلال شهر يونيو المنقضي لتنزل أسعار الذهب عيار 21 من 820 جنيها للجرام مطلع الشهر إلي 775 جنيها للجرام وفق الأسعار المسجلة الآن.

وخسرت أونصة الذهب قرابة 136 دولار خلال الشهر المنقضي لتنزل من 1913 دولار إلي مستويات 1777 دولار، وهذا الهبوط في أسعار الذهب جاء نتيجة إعلان أمريكا نيتها رفع الفائدة مرتين بحلول عام 2023.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 3 جنيهات وفق المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، في حين تسجل اونصة الذهب ارتفاع لمستويات 1777 دولارا.

أسعار الذهب اليوم تتأثر بعدد من الأحداث منها القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى اليابانى ومؤشر مديرى المشتريات التصنيعى Caxian الصينى والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى منطقة اليورو والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى البريطانى، ومن المقرر إعلان معدل البطالة فى منطقة اليورو وخطاب أندرو بايلى محافظ بنك إنجلترا واجتماع اللجنة الوزراية المشتركة فى أوبك.