شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تدريب القيادات المالية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال الشئون المالية لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في الإدارات المالية، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.

ورحب الدكتور محمد معيط وزير المالية بالمشاركة في تدريب الموظفين العاملين في الإدارات المالية بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، خاصة في ظل عمل الوزارة على ميكنة الخدمات المقدمة منها.

وأضاف وزير المالية إن البرنامج التدريبي يحتوى على معارف هامة، حيث يتعرف الموظف المتدرب على التحول الرقمي لنظم الدفع والتحصيل الإلكتروني، والإطار العام للحسابات والصناديق الخاصة، النظام المحاسبي لها، إلى جانب نظرة عامة على الباب السادس والفرق بين الإنفاق الجارى والإنفاق الاستثمارى وعقود التوريدات والمقاولات، والإطار العام للموازنة العامة للدولة، كما يتعرف أيضا على قانون التعاقدات والنشر الإلكتروني على بوابة التعاقدات في ظلا القانون رقم 5 لسنة 2015.