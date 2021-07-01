شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 3 جنيهات وفق المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، في حين تسجل اونصة الذهب ارتفاع لمستويات 1777 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 664 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 775 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 886 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6200 جنيها.

أونصة الذهب 1777 دولارا.

أسعار الذهب اليوم تتأثر بعدد من الأحداث منها القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى اليابانى ومؤشر مديرى المشتريات التصنيعى Caxian الصينى والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى منطقة اليورو والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى البريطانى.

ومن المقرر إعلان معدل البطالة فى منطقة اليورو وخطاب أندرو بايلى محافظ بنك إنجلترا واجتماع اللجنة الوزراية المشتركة فى أوبك.