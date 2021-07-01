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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 1-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه أمس، ويسجل أيضا سعر صرف اليورو ثباتا عند سعر 18.49 للشراء 18.70 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
وأضاف البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومبلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.