شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الورقية اليوم الخميس 1-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار كما هو عليه أمس، ويسجل أيضا سعر صرف اليورو ثباتا عند سعر 18.49 للشراء 18.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

وأضاف البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

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