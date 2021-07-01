شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 7-1-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، اليوم 1 يوليو، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021، ليستقر سعره البنك الأهلى المصرى والاسكندرية وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.