شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للتذبذب عند دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 74.40 وتمتد إلى 76.00 بعد تخطي المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 73.40 ثم 72.95 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.30 والمقاومة 75.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد