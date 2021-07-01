شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت تقرر عدم دخول الوافد المطعَّم بجرعة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر حكومية بالكويت انه لن يتم السماح بالدخول للوافد الذي تلقى تطعيما غير معتمد، إلا في حال تلقيه جرعتين من اللقاحات المعتمدة في البلاد.

وأوضحت أن مجلس الوزراء حدد التطعيمات المعتمدة وهي فايزر واكسفورد وموديرنا وجونسون، مشددة على أن من لم يطعم بجرعتين من اللقاحات الثلاثة الأولى أو بجرعة واحدة من «جونسون» من غير الكويتيين لن يدخل البلاد، اما المواطنون فسيدخلون وسيتم التعامل معهم على حسب حالاتهم، بحسب صحيفة القبس.

وأضافت المصادر ان الوافد الذي تلقى جرعة لقاح معتمدة واحدة فقط وسافر إلى الخارج لن يدخل البلاد أيضا، إلا في حال أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المعتمد أيضاً.

وفي ما يخص دخول الأطفال دون سن الخامسة عشرة بلا تطعيم بعد مغادرتهم البلاد قبل تاريخ ١ أغسطس، شددت المصادر على ان قرار مجلس الوزراء منح وقتا كافيا ليتسنى للجميع ترتيب امورهم قبل السفر، وسيمنع دخول الأطفال ما بين 12 و15 سنة ما لم يتم تطعيمهم بلقاح معتمد.

وختمت المصادر بأن موضوع فئة الأطفال لا يزال خاضعا للدراسة في مجلس الوزراء لإمكانية السماح بالدخول واستثنائهم من شرط التطعيم.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول البلاد لغير الكويتيين المطعمين بلقاحات معتمدة في الكويت اعتبارا من أول أغسطس المقبل.