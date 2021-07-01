شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط السعودية لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية وطنية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية، في محاولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي والمساعدة في تنويع اقتصادها.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تشمل أيضًا زيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.

وستتوافق مع خطط تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10% من 6% بحلول عام 2030، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وتدرس المملكة بناء مطار جديد في عاصمتها الرياض، ليصبح قاعدة لشركة الطيران الجديدة، والتي من شأنها أن تخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال.

وستركز شركة الطيران الوطنية الحالية "الخطوط الجوية العربية السعودية" على رحلات الحج والعمرة من قاعدتها في جدة.

الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة هي أكبر شركة طيران في المملكة، وتشمل الشركات الأخرى شركة الطيران منخفضة التكلفة Flyadeal، المملوكة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، التابعة لشركة المملكة القابضة.