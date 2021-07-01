شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات السعودية" تعتزم إدراج "إس تي سي حلول" خلال شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عليان محمد الوتيد، إن طرح شركة "إس تي سي حلول" التابعة للاتصالات السعودية، للتداول هو خطوة استراتيجية بالنسبة للشركة للتأكد من استمراريتها في تقديم خدماتها.

وأضاف أنه تم تعيين البنك الأهلي السعودي كمستشار للطرح، عقب موافقة هيئة السوق المالية على طرح نسبة 20% بعدد 24 مليون سهم من "إس تي سي حلول"، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع: "في القريب العاجل ستطرح نشرة الاكتتاب بالتعاون مع هيئة السوق المالية ثم طرح الشركة للتداول"، مشيراً إلى الطرح والإدراج سيكون خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين".

وأوضح أن الطرح يتمثل في بيع 20% من "إس تي سي حلول" وليس زيادة رأس مالها، مؤكدا أن وضع "إس تي سي حلول" المالي قوي وخططها الاستراتيجية واعدة وسيكون لها مستقبل باهر.

وأشار إلى أن "إس تي سي حلول" تعمل في قطاع التقنية وهو قطاع واعد جداً وينمو عالمياً وفي المملكة بشكل كبير، وتمتلك الشركة خططاً استراتيجية كبيرة وسيكون المستثمرين الجُدد شركاء في هذا النجاح".

ومؤخرا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، بحسب بيان لـ"تداول".