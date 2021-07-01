شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات السعودية" تعتزم إدراج "إس تي سي حلول" خلال شهرين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عليان محمد الوتيد، إن طرح شركة "إس تي سي حلول" التابعة للاتصالات السعودية، للتداول هو خطوة استراتيجية بالنسبة للشركة للتأكد من استمراريتها في تقديم خدماتها.
وأضاف أنه تم تعيين البنك الأهلي السعودي كمستشار للطرح، عقب موافقة هيئة السوق المالية على طرح نسبة 20% بعدد 24 مليون سهم من "إس تي سي حلول"، بحسب موقع قناة العربية.
وتابع: "في القريب العاجل ستطرح نشرة الاكتتاب بالتعاون مع هيئة السوق المالية ثم طرح الشركة للتداول"، مشيراً إلى الطرح والإدراج سيكون خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين".
وأوضح أن الطرح يتمثل في بيع 20% من "إس تي سي حلول" وليس زيادة رأس مالها، مؤكدا أن وضع "إس تي سي حلول" المالي قوي وخططها الاستراتيجية واعدة وسيكون لها مستقبل باهر.
وأشار إلى أن "إس تي سي حلول" تعمل في قطاع التقنية وهو قطاع واعد جداً وينمو عالمياً وفي المملكة بشكل كبير، وتمتلك الشركة خططاً استراتيجية كبيرة وسيكون المستثمرين الجُدد شركاء في هذا النجاح".
ومؤخرا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، بحسب بيان لـ"تداول".
وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أعلنت في مارس الماضي عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لها.
وقالت في بيان لـ"تداول"، إنها بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية "تداول".
وفي يناير الماضي، أعلنت "إس تي سي" عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" في "تداول".
وقالت إن شركة "إس تي سي حلول" هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.
وتقوم إس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.