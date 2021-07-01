شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب اختبار الوظائف ينعش الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ الدولار أعلى مستوياته في 15 شهرا مقابل الين وحوم قرب ذروة عدة أشهر مقابل عملات أخرى مناظرة رئيسية اليوم الخميس، قبيل تقرير رئيسي للوظائف الأمريكية قد يقدم دلائل على موعد بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقليص التحفيز.

وارتفعت العملة الأمريكية لما يصل إلى 111.165 ين للمرة الأولى منذ 26 من مارس آذار 2020، قبل أن يجرى تداولها مستقرة بشكل أساسي مقارنة مع أمس الأربعاء عند 111.095.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات مناظرة، دون أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر البالغ 92.451 والذي سجله في الجلسة السابقة، ليرتفع خلال الجلسة إلى 92.415.