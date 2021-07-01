شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تؤكد استقرار أسعار اللحوم بسبب المعروض الضخم فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع الطلب على اللحوم هذه الفترة، قد يتساءل البعض حول إمكانية ارتفاع أسعار اللحوم، وهو ما ترد عليه الغرفة التجارية بتأكيدها أن توفير معروض كبير يفوق احتياجات السوق يؤمن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الاستعدادات متواصلة بين أعضاء الشعبة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى استقرارا أسعار جميع الأصناف فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

ويتراوح سعر الكندوز 120-140 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة يتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.