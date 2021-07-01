شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أكثر من عام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 111.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.11، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 111.16، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 111.03.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 5 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 16، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي اتساعاً بما قيمته 1 مقابل انكماش بما قيمته 5 في الربع الأول، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 3.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقارنة باتساع عند ما قيمته 51.5 في القراءة الأولية لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 51.5 ومقابل اتساع عند ما قيمته 53.0 في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 382 ألف مقابل 411 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته تراجعاً 8 ألف طلب إلى 3,382 ألف طلب مقابل 3,390 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 62.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 61.2 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 86.0 مقابل 88.0، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.