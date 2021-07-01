شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأدنى لها في أكثر من شهرين متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.42% لتتداول عند 26.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.25$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.19$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 92.46 مقارنة بالافتتاحية عند 92.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 382 ألف مقابل 411 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته تراجعاً 8 ألف طلب إلى 3,382 ألف طلب مقابل 3,390 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 62.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 61.2 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 86.0 مقابل 88.0، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، لا يزال تجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 181.51 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,937,437 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,916 مليون جرعة.