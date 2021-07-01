شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1848 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1858، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1846، بينما حقق الأعلى له عند 1.1860.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 4.5% مقابل تراجع 5.5% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 10.1% مقابل 4.4%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظة المركزي الأوروبي لاجارد كلمة الافتتاحية في جلسة الاستماع أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية عبر الأقمار الصناعية.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.6 مقابل 59.4 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح استقرار الاتساع عند ما قيمته 62.3 خلال حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ولألمانيا ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 58.6 مقابل 59.4 في أيار/مايو، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 64.9 مقابل 64.4 في أيار/مايو، كما قد تؤكد على اتساع في منطقة اليورو ككل عند 63.1 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد تعكس استقراراً عند 10.7% خلال أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح هي الأخرى استقراراً عند 8.0% خلال أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 382 ألف مقابل 411 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته تراجعاً 8 ألف طلب إلى 3,382 ألف طلب مقابل 3,390 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 62.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 61.2 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 86.0 مقابل 88.0، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.