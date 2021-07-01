شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال هابط- تحليل - 1-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج بتداولات يوم أمس تشكيل ارتداد إيجابي لحظي ليستقر بذلك قرب 131.60 متأثرا باستمرار تعارض إيجابية المتوسط المتحرك 55 أمام العزم السلبي الناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20.

نود التذكير بان السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 133.00 تقريبا, كذلك تشكيل مستوى 132.30 لحاجز إضافي يدعونا للتمسك بتوقعنا الهابط لحين تحقيق السعر لكسر مستوى 131.10 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المستقرة عند 130.55 و 129.75 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.30 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط