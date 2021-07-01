شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو الايجابية-تحليل - 1-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج باستقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي الممتد نحو 152.45 عن استسلامه لسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة واستقراره قرب 153.55.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تؤكد استعداد السعر لتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 154.40 وبتجاوزه هذا العائق سينجح بتحقيق أهداف عديدة قد تبدأ من 155.35 و 156.15 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.80 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم