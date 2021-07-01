شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال هابط– تحليل - 1-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين الأخيرة إلا أن استقراره السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 1115.00 بشكل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة.

كذلك اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم السلبي يدعونا للتمسك بالتوقع الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية قرب 1035.00 و 985.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط