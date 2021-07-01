شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء– تحليل- 1-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل تداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية أمام المحاولات التصحيحية الهابطة والمتوقعة سابقا, فثبات الحاجز المتمركز قرب 4.4100 يؤكد استمرارية الضغوط السلبية على سعر النحاس لنبقى بانتظار تحرره من المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.2000 ومن ثم لينجح باختبار دعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 4.0100 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3500 و 4.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار التصحيحي الهابط