شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل إلى الهدف – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى الهدف المنتظر عند 0.9265، وينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9315 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9200 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9210 والمقاومة 0.9310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد