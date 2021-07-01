شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بسلبية جديدة ليكسر مستوى 0.7500 ويحاول الثبات دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7375.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد كسر 0.7500 قد يدفع السعر لبدء موجة لحظية صاعدة تستهدف اختبار مستوى 0.7615 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7440 والمقاومة 0.7540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط