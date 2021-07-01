شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة للعودة إلى القناة الصاعدة لكنه واجه مقاومة قوية عند 75.30، ليبقى عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالمقاومة التي ترتفع الآن إلى 75.45 والدعم 73.70، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ باختبار مناطق 76.55، في حين إن كسر الدعم سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط يتواجد هدفه التالي عند 72.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.20 والمقاومة 76.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي