شكرا لقرائتكم خبر عن 321 مليون جنيه واردات مصر من التونة فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من التونة في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة نحو 321 مليون و984 ألف دولار "20 مليون و124 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه - فى شهر مارس الماضى، بينما كانت 231 مليون و168 ألف جنيه "14 مليون و448 ألف دولار" فى شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 90 مليون و816 ألف جنيه "5 ملايين و676 ألف دولار".

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التونة جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 843 مليون و758 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل مليار و268 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 425 مليون و174 ألف دولار، ومن أهم الواردات كانت زيت النخيل بقيمة 64 مليون و228 ألف دولار، يليه زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 26 مليون و269 ألف دولار، وقطع مجمدة من فصيلة الأبقار بدون عظام بقيمة 83 مليون و345 ألف دولار.

ووصلت قيمة الصادرات من لحوم الديوك والدجاجات المجمدة إلى 36 مليون و431 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت 7 ملايين و598 ألف دولار فى شهر مارس عام 2002، بزيادة بلغت قيمتها 28 مليون و833 ألف دولار.