شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 63.2 مقابل 61.8 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 9.68 مليار دولار استرالي مقابل 8.16 مليار دولار استرالي في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 10.50 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة الصادرات تسارع النمو إلى 6% مقابل 3% في نيسان/أبريل، بينما أظهرت قراءة الواردات ارتفاعاً 3% مقابل تراجع 3% في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لكشف بنك استراليا الاحتياطي في وقت اليوم عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر حظيران/يونيو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أظهر قراءة مؤشر موافقات البناء لنيوزيلندا تراجعاً 2.8% مقابل ارتفاع 5.1% في نيسان/أبريل.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 5 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 16، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي اتساعاً بما قيمته 1 مقابل انكماش بما قيمته 5 في الربع الأول، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 3.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقارنة باتساع عند ما قيمته 51.5 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 51.5 ومقابل اتساع عند ما قيمته 53.0 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، لا يزال تجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 181.51 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,937,437 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,916 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.42% ليخسر 8.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,935.42، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 151.31 نقطة ويصل إلى المستوى 28,640.22.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليخسر 19.66 نقطة ويصل إلى المستوى 5,204.38، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 7.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,583.32.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.57% ليخسر 166.15 نقطة ويصل إلى المستوى 28,827.95، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 14.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,281.82.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.08% ليربح 10.48 نقطة ويصل إلى المستوى 12,665.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.38% ليخسر 27.62 نقطة ويصل إلى المستوى 7,285.40.