شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ارتفاعاً ملحوظاً ليختبر المقاومة المحورية 26.25، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 25.65 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.25 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق ارتفاع إضافي يستهدف مستوى 26.80 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.65 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط