شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى مستوى 1770.00 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات لتوجه السعر للتعافي ومحاولة التحول نحو الارتفاع، لكنه يواجه مقاومة يشكّلها الدعم المكسور لنموذج المثلث المتماثل، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق 1782.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1825.15، بينما كسر الدعم 1769.00 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1734.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي