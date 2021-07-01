شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول الاختراق – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوى 1.2410 ويجري محاولات لاختراق، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستوى 1.2500 كمحطة إيجابية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2330.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2350 والمقاومة 1.2470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد