شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50 ويتخطى حاجز 111.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 111.70 كهدف تالي.

الثبات فوق 110.60 يمثّل الشرط الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 110.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.60 والمقاومة 111.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد