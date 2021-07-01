شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يضغط على الدعم – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.3805 ويجري محاولات لكسره، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً، بانتظار التوجه نحو مستوى 1.3670 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3890 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3730 والمقاومة 1.3890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط