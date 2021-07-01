شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.1888 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 1.1780 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.1888.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط