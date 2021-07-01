شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء": عرض لمشروع إنشاء رقم قومى للأراضى والشوارع فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويقدم جهاز الإحصاء عرضا لمجموعة من الإصدارات والمشروعات، وتتضمن ما يلي:

عرض لأحدث الإصدارات الإحصائية، والبالغ عددها حوالي (169) إصدار بدوريات مختلفة (شهرية - ربع سنوي - سنوي) تغطى كافة المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إتاحتها مجاناً من خلال نسخها على وثائق الكترونية.

• عرض لمشروع إنشاء الرقم القومي العقاري للأراضي والشوارع والمباني والوحدات لصالح منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

• عرض لرصد خصائص واحتياجات الريف المصري، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير التي تقوم به الدولة لتطوير قرى الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية.

• التنويه عن الحدث الهام، والذي يجرى الجهاز حالياً على قدماً وساق بتدشينه، وهو إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض علي مبني الجهاز ، بهدف رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، حيث يعد مرآة لرصد الواقع المصري من خلال عرض لأحدث المؤشرات الإحصائية سواء اجتماعية، اقتصادية، ديموجرافية، بيئية والتي يتم ربطها بالموقع الإلكتروني للجهاز .

ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " في القراءة.. حياة "، وبافتتاح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية من ذوي الصلة والاختصاص.