شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7488 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7498 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7485، بينما حقق الأعلى له عند 0.7501.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 63.2 مقابل 61.8 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 9.68 مليار دولار استرالي مقابل 8.16 مليار دولار استرالي في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 10.50 مليار دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 382 ألف مقابل 411 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته تراجعاً 8 ألف طلب إلى 3,382 ألف طلب مقابل 3,390 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 62.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 61.2 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 86.0 مقابل 88.0، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.