شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بـ 9.681 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الاقتصاد الأسترالي سجل فائضا تجاريا قدره 9.681 مليار دولار أسترالي في شهر مايو الماضي، أي بارتفاع قدره 1.524 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه.

وقال البيان إن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 2.443 مليار دولار أسترالي إلى 42233 مليار دولار، بينما واردات السلع والخدمات ارتفعت بقيمة 919 مليون دولار أسترالي إلى 32.552 مليار دولار.