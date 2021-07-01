شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 63.30، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 63.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 71.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.20 ومستوى المقاومة 65.60.