شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 58.00، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.69% ليخسر السهم نحو 40 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 61.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.50 ومستوى المقاومة 59.50.