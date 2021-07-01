شكرا لقرائتكم خبر عن ذيب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ذيب (4261) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -0.41% ليخسر السهم نحو 30 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط محاولات تكوينه نموذج فني إيجابي على المدى القصير وهو نموذج العلم كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (4 ساعات)، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة سابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 69.90، ليستهدف مستوى المقاومة 80.00 كمستهدف أولي في حالة تأكيد صحة نموذج العلم المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.50 ومستوى المقاومة 74.40.