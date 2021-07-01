شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ثبات مستوى الدعم المحوري 29.60، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.17% ليكسب السهم نحو 5 هللة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 29.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.80 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.60 ومستوى المقاومة 30.80.