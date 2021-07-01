شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يتعرض للمزيد من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تهامة للإعلان (4070) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.85% ليخسر السهم نحو 50 هللة، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 60.20، ليستهدف مستوى الدعم 55.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.10 ومستوى المقاومة 59.30.