شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم رعاية (4005) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.49% بما يعادل 1.00 نقطة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 67.00، ليستهدف مستوى المقاومة 72.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.90 ومستوى المقاومة 70.00.