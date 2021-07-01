شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يجد قليلاً من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.19% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي وتصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 55.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 54.70.