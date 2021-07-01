شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح لاختراق مستوى 11,000 – تحليل صباحي – 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة النفسي 11,000، ليحاول مرة أخرى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة العنيدة، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -12.229 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاص في حالة اختراقه للمقاومة 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.