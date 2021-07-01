شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد عمليات جني ارباح -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6936 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال اسبوعين، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,896 بينما مستوى المقاومة هو 7,000 نقطة