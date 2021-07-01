شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير، حيث سجل ارتفاع بلغ 10765 نقطة، بينما اقل مستوى 10714 نقطة، لينهي الجلسة منخفضا عند مستوى 10730 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستويات قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,709 بينما مستوى المقاومة هو 10,759 نقطة