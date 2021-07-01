شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.882 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.91 ريال، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.84 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.92 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط