شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.109 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي والقوي عند 1 ريال، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستويات اعلى قد تصل الى 1.20 ريال كمستوى اول ثم 1.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.06 وبين مستوى المقاومة هو 1.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد