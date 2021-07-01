شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 1.654 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا للوصول لمستوى المقاومة 1.69 ريال كمستوى اول ثم 1.76 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.62 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.63 وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد