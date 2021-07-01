شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 750 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 732 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 680 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 713 فلس وبين مستوى المقاومة هو 740 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط