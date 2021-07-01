شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 252 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 241 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 258 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 250.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 254.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط