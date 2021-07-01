شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخسر مكاسب اسبوعين -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال اسبوعين، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 759 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الارباح للوصول لمستويات قد تصل الى 750 فلس كمستوى اول ثم 710 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 780 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 750 فلس وبين مستوى المقاومة هو 763 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط