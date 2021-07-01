شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 62.30 فلس، مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 53 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى 61 فلس كمستوى اول ثم 57 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 68 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 61.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 63.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط