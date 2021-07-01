شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 223 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 212 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 219.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 227.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط